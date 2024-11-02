Селюк: Осипенко из «Ростова» никто не купит даже за 500 тысяч евро

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил сомнения относительно возможности покупки полузащитника Данила Глебова и защитника Максима Осипенко из клуба «Ростов».

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«Осипенко даже за 500 тысяч никто не купит! Поверьте, его словенцы или словаки даже не возьмут, максимум — бесплатно с зарплатой 10 тысяч», — заявил Селюк Legalbet.

Он упомянул, что наткнулся на информацию, согласно которой «Спартаку» якобы предлагали приобрести Глебова за 10 миллионов и Осипенко за 8 миллионов. Селюк заметил, что тренер Карпин вызывает своих игроков в сборную России, что якобы повышает их рыночную стоимость, но добавил, что за них могут купить лишь за небольшие суммы.

В текущем сезоне 24-летний Глебов провёл 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отметившись одним голом. По оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.

30-летний Осипенко также сыграл 17 встреч за «Ростов» в нынешнем сезоне, забил два гола и сделал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.