Тюкавин: «Зенит» сейчас вообще не привлекает

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал интерес со стороны санкт-петербургского «Зенита».

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— Твой агент Алексей Сафонов говорил, что «Зенит» давал € 18 млн за трансфер, но вы не хотели уходить.

— А что тут сказать?

— «Зенит» вообще не привлекает сейчас?

— Нет, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Зенит» после 13 матчей занимает второе место, заработав 30 очков.