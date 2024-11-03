Три попытки суицида, депрессии: как жил и умер народный футболист

Десять лет назад умер Федор Черенков. Болельщики до сих пор помнят игрока московского «Спартака» и называют его народным футболистом. В этом году в память о спортсмене вышел фильм «Федя. Народный футболист». Как жил Черенков, почему у него было три попытки самоубийства и стала ли хроническая болезнь причиной его смерти, — в материале NEWS.ru.

Как Черенков оказался в «Спартаке»

В 1969 году Черенков начал играть в футбол в детской команде при московском ЖЭК № 15, участвовал в турнирах «Кожаный мяч». На районных соревнованиях он был замечен специалистами спортшколы «Кунцево», где затем тренировался под руководством тренера Михаила Мухортова. В 1971 году был направлен в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва «Спартак», где занимался еще шесть лет. После выпуска полузащитник был принят в дублирующий состав московского клуба.

Черенков играл за «Спартак» в течение большей части своей спортивной карьеры — с 1979 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе столичной команды он дебютировал в домашнем матче с ереванским «Араратом» в рамках 11-го тура чемпионата СССР. Первый мяч забил 12 июня 1979 года в ворота московского «Локомотива» в 13-м туре первенства страны. В составе этого футбольного клуба он выиграл три чемпионата СССР, а также чемпионат России и Кубок России. В общей сложности провел за «Спартак» 494 матча, что является рекордом клуба, и забил 121 мяч.

В 1979–1990 годах Черенков выступал за сборную СССР, провел в ее составе 34 матча и забил 12 мячей. Он завершил карьеру 23 августа 1994 года. В этот день на московском стадионе «Динамо» состоялся его прощальный матч, в котором «Спартак» сыграл с итальянским клубом «Парма».

Какой болезнью страдал Черенков

В 1984 году у Черенкова обнаружили психическое расстройство. Он часто впадал в депрессию. Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков, работавший в 1980-е в московском клубе, рассказывал, что футболист унаследовал болезнь от матери. Специалист занимался ее лечением.

«Скажем так, тяжелая душевная болезнь. Периодическая депрессия. Человек в полном порядке, но вдруг после игры — глаза в одну точку и молчит. Мы прикрепили его к Центру психического здоровья, нашли врачей, которые его курировали. И так он потихонечку то болел, то играл», — вспоминал Васильков.

Врач рассказывал, что футболиста отправляли на госпитализацию на месяц-полтора, а когда он возвращался, с ним все было в порядке. По словам Василькова, в больнице он очень быстро восстанавливался. Однако из-за заболевания он не поехал на чемпионат мира в 1986 году.

Предполагается, что психологическое расстройство у Черенкова было следствием большой физической и психологической нагрузки в «Спартаке» и сборной СССР. Бывший игрок красно-белых Александр Бубнов уверен, что все началось 7 марта 1984 года, после четвертьфинала Кубка УЕФА против «Андерлехта», в котором бельгийский клуб оказался сильнее — 4:2. По его словам, Черенков переживал после игры, а потом в раздевалку зашел тренер Константин Бесков и заявил:

«Федя! Вот ты — лучший футболист страны. И Веркотерен (Франк Веркотерен — полуфиналист ЧМ-1986. — NEWS.ru) — лучший футболист страны. Но вы сыграли друг против друга, и выяснилось, кто на самом деле лучший», — рассказывал Бубнов.

Сколько раз Черенков пытался покончить с собой

В начале 2000-х Черенков трижды пытался покончить с собой. Врачи предположили, что это следствие частых микротравм головы, полученных при игре в футбол. Несколько лет футболист периодически лечился стационарно в специализированных лечебных заведениях.

«В голове стучало, казалось, что чей-то голос убеждает меня, что я напрасно прожил жизнь и дальше все будет еще хуже... Вот я и не выдержал», — рассказывал Черенков в начале 2000-х об одной из своих попыток уйти из жизни.

Как Черенкова вспоминают ветераны «Спартака»

Черенков был хорошим, умным и техничным игроком, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака», легенда советского футбола Юрий Гаврилов. Он напомнил, что играл с Федором восемь лет. В то время «Спартак» успешно выступал не только в чемпионате СССР, но и в еврокубках.

«Мы вместе росли, вместе выросли, вместе играли. У меня о нем только хорошие воспоминания, каждый год играли в еврокубках. Он просто любил людей и любил футбол. Есть похожие футболисты по манере игры, но до него не дотягивают», — заявил Гаврилов.

Ветеран «Спартака» и экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев рассказал NEWS.ru, что впервые увидел Черенкова на базе в Сокольниках. Тогда он сыграл с Федором за дублирующий состав.

«Около меня крутился мальчик. Я ему говорю: ты сюда, туда беги. Задолбал его, как меня тогда старшие. А потом оказалось, что это Федя Черенков», — сказал Ловчев.

На турнире в Ефремово в Тульской области ветеран «Спартака» отметил, что извинился перед Черенковым за то, что гонял по полю будущего великого футболиста. Ловчев напомнил о разговоре по душам с Федором по дороге на дачу игрока.

«Вдруг он мне говорит: „Ты знаешь, все говорят: великий, легендарный Федор Черенков. А мне дали кассеты с моими матчами, смотрю, тут неправильно сыграл, там неправильно“. Я ему говорю, что он именно этим и велик. Для меня он открылся в тот момент. Федя сам не понимал, как он это делает. Заходит в лабиринт и выходит оттуда. По-моему, это было не от мира сего», — считает Ловчев.

Экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что Черенков не был скоростным футболистом, но всегда находился в нужном месте на поле. По его словам, Федор всегда находил возможность обыграть на пяточке, забить гол или отдать точный пас.

«Я уважаю футболистов, которые чувствуют расстояние на поле, знают, как, где им находиться и что делать, как вести организационную работу. Он был лидером команды. У меня только светлые воспоминания о нем. Он настолько жил футболом, переживал за каждое свое действие, из-за того что слишком любил футбол. Получилась нездоровая ситуация. Потеряли такого классного, замечательного футболиста», — заявил Кавазашвили.

От чего умер Черенков

22 сентября 2014 года Черенков упал возле собственного подъезда. Скорую помощь вызвали случайные прохожие. Федора доставили в ближайшую городскую больницу, где врачи сначала диагностировали у него прободение язвы желудка, но, проведя более детальное обследование, сошлись во мнении, что у него гипотония неясного генеза (резкое и весьма сильное снижение артериального давления).

За две недели в больнице экс-футболист так и не пришел в себя. 4 октября Черенков скончался в возрасте 55 лет. Официальная причина смерти — отек мозга. Черенкова похоронили на Троекуровском кладбище.

Кто сыграл Черенкова в фильме «Федя. Народный футболист»

Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в прокат 31 октября. Черенкова сыграл актер Станислав Румянцев. В качестве дублеров артистов были задействованы профессиональные спортсмены, в том числе игроки красно-белых и сборной РФ. Кинокоманду возглавил олимпийский чемпион Александр Бородюк, 10 лет проработавший с экс-наставником национальной сборной РФ Гусом Хиддинком.

«Я для себя определил, что мои собственные страхи и волнения — все-таки такая личность, легенда — соотносятся с нашим сценарием. Сам Федор нервничал и боялся подвести команду. При всей скромности он был настоящим бойцом. Мы постараемся передать его боевой характер», — говорил Румянцев в ходе работы над картиной.

Съемки ленты прошли в Москве, в том числе на ВДНХ, в Таганском районе, на фоне сталинских высоток — здания МГУ и дома на Котельнической набережной. Кроме того, команда проекта некоторое время провела в Белоруссии: в Гомеле удалось найти аутентичную детско-юношескую спортивную школу, почти не изменившуюся за прошедшие десятилетия. В фильме также появился Николай Старостин — советский футболист и начальник ФК «Спартак» в 1955–1964, 1967–1975 и 1977–1995 годах. Его роль сыграл Борис Щербаков.

Кавазашвили рассказал NEWS.ru, что уже посмотрел эту картину вместе с футболистами, тренерами и руководством «Спартака». По его мнению, создатели фильма справились со своей задачей.

«Сделано очень хорошо и добротно, играют прекрасные актеры. Постановщики фильма молодцы. Они постарались дать правдивую информацию не только о личной жизни Федора, но и о его игровых возможностях, показали, как блестяще он мог вести «Спартак», — считает Кавазашвили.

Как увековечили память о Черенкове

В 2015 году у домашнего стадиона «Спартака» «Лукойл Арена» был установлен памятник Черенкову, автором которого стал скульптор Филипп Рукавишников. В 2019 году мемориал памяти футболиста был открыт на территории московской школы № 384. Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун выделил средства на памятник Черенкову, который был открыт на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня 2020 года.

С 2022 году в Москве ежегодно проходит Всероссийский детский футбольный турнир памяти Черенкова. В Ефремове регулярно проводится межрегиональный детский футбольный турнир памяти игрока. Ежегодная премия «Джентльмен года» также посвящена футболисту. Награда достается победителю по трем критериям: является ли футболист лидером команды, как относится к соперникам и арбитрам и как общается с болельщиками и журналистами.