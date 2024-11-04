Латышонок из-за травмы пропустит около месяца

Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок из-за повреждения выбыл из строя на срок около четырех недель.

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Латышонок получил травму прямой мышцы левого бедра в матче 14-го тура РПЛ. На 34-й минуте он не смог продолжить игру и был заменен.

В "Зените" назвали срок, на который основной вратарь команды выбыл из строя. Сообщается, что Латышонок пропустит до четырех недель.

В нынешнем сезоне на счету этого голкипера 15 матчей, в десяти из которых он не пропускал ни одного мяча. Нынешним летом он перешел в "Зенит" из "Балтики".

Латышонок был включен в расширенный список кандидатов в сборную России на ноябрьские матчи против команд Брунея и Сирии.