Вратарь "Зенита" Латышонок из-за травмы пропустит около месяца
Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок из-за повреждения выбыл из строя на срок около четырех недель.
Латышонок получил травму прямой мышцы левого бедра в матче 14-го тура РПЛ. На 34-й минуте он не смог продолжить игру и был заменен.
В "Зените" назвали срок, на который основной вратарь команды выбыл из строя. Сообщается, что Латышонок пропустит до четырех недель.
В нынешнем сезоне на счету этого голкипера 15 матчей, в десяти из которых он не пропускал ни одного мяча. Нынешним летом он перешел в "Зенит" из "Балтики".
Латышонок был включен в расширенный список кандидатов в сборную России на ноябрьские матчи против команд Брунея и Сирии.