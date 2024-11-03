Актер Чеботарев надеется, что фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» будет таким же зрелищным, как дерби ЦСКА и «Спартака»

Актер и болельщик ЦСКА Дмитрий Чеботарев, который исполнил роль Урфина Джюса в фильме «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», выразил надежду в беседе с корреспондентом «Матч ТВ», что это кино будет таким же зрелищным, как матчи между «красно‑синими» и московским «Спартаком». В субботу «Спартак» в гостях обыграл ЦСКА в матче 14‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:0. Во втором тайме на поле произошла потасовка между игроками, после которой были удалены Виллиан Роша (ЦСКА) и Руслан Литвинов («Спартак»). Позднее с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «красно‑синих» Иван Обляков. Чеботарев нанес символический удар по мячу перед матчем, ему помогала исполнительница роли Элли актриса Екатерина Червова. — Я очень надеюсь, что фильм будет таким же зрелищным, как классическое дерби всея Руси. Мы делали его с любовью, с вниманием к первоисточнику — произведению «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Очень надеюсь, что фильм будет настоящей сказкой и станет классикой, как всё советское наследие, которое мы пересматриваем. Пора уже создавать что‑то свое, чтобы встать с ним в один ряд, — сказал Чеботарев «Матч ТВ». Премьера фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» запланирована на 1 января 2025 года. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.