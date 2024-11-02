Футболисты ЦСКА и «Спартака» устроили массовую драку на поле

Футболисты из московского спортивного клуба «Спартак» устроили массовую драку со своими соперниками из ЦСКА во время матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Отмечается, что драка началась на 52-й минуте игры. В процессе столкновения защитник армейцев Виллиан Роша ударил своего соперника Руслана Литвинова, а также разбил губу Срджану Бабичу. В итоге судьи решили удалить Роша и Литвинова, а Бабичу и Наилю Умярову выдали желтые карточки.

Впрочем, два удаления не помешали «Спартаку» выиграть матч со счетом 2:0.