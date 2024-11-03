"Краснодар" постарается оторваться от "Зенита" в турнирной таблице РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" сыграет дома против "Оренбурга" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе "Краснодар" и начнется в 19:45 мск.

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

"Краснодар" является лидером турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 33 очка по итогам 14 матчей. Столько же очков и у петербургского "Зенита", который сыграл на одну встречу больше. "Краснодар" является единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в этом сезоне в РПЛ, ее победная серия составляет 10 матчей. "Оренбург" идет на последнем, 16-м месте, набрав 8 очков.

В прошлом сезоне команды провели две встречи в РПЛ. "Краснодар" выиграл оба матча - 2:0 в гостях и 2:1 дома.

В первом матче игрового дня встретятся две команды из Самарской области - "Акрон" (Тольятти) и "Крылья Советов" (Самара), игра начнется в 13:00 мск. "Акрон" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке, имея в активе 12 очков. Команда не одержала ни одной победы в последних пяти матчах.

В РПЛ команды никогда не играли между собой. Последний официальный матч между ними прошел в мае 2021 года в рамках Мелбет - Первой лиги, когда победу со счетом 2:1 одержал самарский клуб.

В 15:15 мск начнется матч, в котором грозненский "Ахмат" примет "Пари Нижний Новгород". Нижегородцы занимают 12-е место с 12 очками, а "Ахмат" идет на 15-й позиции, набрав 9 очков. В этом сезоне команды сыграли два матча на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, обе встречи остались за "Ахматом" (4:1 дома и 2:1 в гостях).

Также в воскресенье воронежский "Факел" сыграет дома против подмосковных "Химок", начало - 17:30 мск. Химчане набрали 11 очков и занимают 13-е место, столько же быллов и у "Факела", который уступает подмосковному клубу по дополнительным показателям. В прошлом сезоне команды сыграли две встречи, которые завершились вничью.