ЦСКА и «Спартак» установили рекорд XXI века

«Спартак» и ЦСКА установили футбольный рекорд XXI века в столичном дерби. С поля удалили сразу трех футболистов, сообщает Opta Sports.

Во время столичного дерби, прошедшего 2 ноября, рефери удалил с поля трех футболистов. На 58-й красные карточки заработали Виллиан Роша и спартаковец Руслан Литвинов. Судья решил наказать их за массовую драку.

Роша ударил своего соперника Руслана Литвинова, а также разбил губу Срджану Бабичу. Бабичу и Наилю Умярову показали желтые карточки.

В конце поединка игрок ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку и также был удален.

При этом исторический рекорд красных карточек в столичном дерби пока не побит. Летом 2000 года во время игры «Спартака» и ЦСКА с поля удалили четырех футболистов. Тогда ЦСКА победил 2:1.

Встреча, состоявшаяся накануне, завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.