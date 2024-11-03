Тренер «ПСЖ» оценил игру Сафонова в матче против «Ланса»

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике похвалил российского вратаря команды Матвея Сафонова за игру в матче чемпионата Франции против "Ланса", передает Le Figaro.

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"Я думаю, что Сафонов помог нам добиться определенного численного превосходства. Он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой", - сказал Энрике.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Усман Дембеле. Он отличился на четвертой минуте. На 59-й минуте игрок "Ланса" Абдукодир Хусанов получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата Франции "ПСЖ" занимает первое место, набрав 26 очков. "Ланс" идет на седьмой строчке, имея в активе 14 очков.

Всего за "ПСЖ" Сафонов провел четыре матча, в которых пропустил три мяча. Российский голкипер впервые не пропустил в чемпионате Франции.

В следующем матче "ПСЖ" сыграет с "Анже".