Вратарь клуба РПЛ оценил слова игрока «Зенита» о пользе пива

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк оценил слова полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о пользе пива. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Вратарь отметил, что его не волнуют подобные высказывания.

«Это их дело, их выбор и так далее. Я категорически против алкоголя и никому свое мнение не навязываю. Главное, что мне не хочется. Для меня это лишнее», — заявил Волк.

Ранее Глушенкова раскритиковал форвард воронежского «Факела» Алексей Каштанов. «Какой пример он подает молодым?» — заявил игрок.

11 октября Глушенков сделал выбор между колой и пивом. Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток.