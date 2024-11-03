Стали известны даты ответных матчей Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/4 финала Пути регионов и ответных игр Пути РПЛ Кубка России.

В Пути регионов "Тюмень" сыграет с "Краснодаром" 26 ноября. В этот день сыграют ярославский "Шинник" и тольяттинский "Акрон". Матчи "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" и "Сочи" – "Динамо" (Махачкала) состояться 27 ноября.

Ответные матчи Пути РПЛ состоятся с 26 по 28 ноября. 26 ноября сыграют ЦСКА (Москва) – "Рубин" (Казань). 27 ноября свои игры проведут "Ахмат" (Грозный) – "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Ростов" – Спартак (Москва). 28 ноября состоится матч "Локомотив" (Москва) – "Динамо" (Москва).

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ состоятся 5 и 6 ноября. 5 ноября сыграют "Спартак" - "Ростов" и "Динамо" - "Локомотив". 6 ноября встретятся "Рубин" - ЦСКА и "Зенит" - "Ахмат".

Действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит", обыгравший в финале калининградскую "Балтику".