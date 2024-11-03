Игроку ЦСКА грозит дисквалификация за нападение на судью

Игрок футбольного ЦСКА Виллиан Роша за неспортивное поведение и нападение на судью может быть дисквалифицирован на срок от полугода до двух лет. Об этом сообщает RT.

Телеканал ссылается на итоговый протокол матча, опубликованный на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На 57-й минуте после показа красной карточки игрок команды ЦСКА, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля», — сказано в протоколе.

Игра завершилась со счётом 2:0. Голы на счету Тео Бонгонды и Хесуса Медины.

Ранее сообщалось, что поединок стал рекордным по количеству удалений. Поле покинули три игрока, которым судья показал красные карточки.