Агент Сафонов: защитники «Крыльев» – Биба и Боба

Алексей Сафонов, футбольный агент, высказался о матче 14-го тура РПЛ между командами «Крылья Советов» и «Акрон».

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«Да они нарочно чуть друг друга не убили. Биба и Боба — два дурака. В «Крыльях» обстановка накалённая», – приводит слова Сафонова Metaratings.

Сафонов отметил, что игроки «Крыльев Советов» должны доказать на поле, что они действительно способны играть в футбол. Он добавил, что результат игры не зависит от денег, потраченных на команду.

Сейчас «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице с 12 очками после 14 туров. В следующем туре они сыграют с ЦСКА дома. Матч состоится 10 ноября в 13:00 по столичному времени.