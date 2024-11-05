«Спартак» попросил КДК РФС отменить красную карточку Литвинова в матче с ЦСКА

Столичный "Спартак" отправил запрос в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку игрока команды Руслана Литвинова в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Спартак" обратился в КДК РФС с заявлением об отмене красной карточки Руслану Литвинову", - сказал Григорьянц.

Матч прошел 2 ноября, красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Во втором тайме произошла потасовка с участием нескольких игроков команд, по итогам которой с поля были удалены Литвинов и защитник ЦСКА Виллиан Роша. Литвинов получил прямую красную карточку за агрессивное поведение - захват соперника рукой за лицо во время остановки игры. Ранее в пресс-службе "Спартака" сообщили, что клуб планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Литвинова.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 14 матчах. В следующем туре красно-белые дома сыграют с тольяттинским "Акроном" 10 ноября.