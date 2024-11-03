«Пари Нижний Новгород» обыграл «Ахмат» в гостевом матче 14-го тура РПЛ

Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Пари НН». Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. «Пари Нижний Новгород» одержал победу в матче со счётом 2:0.

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На 54-й минуте не реализовал пенальти полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев. На 56-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи. На 90+8-й минуте отличился защитник «Пари НН» Александр Эктов.

После этой победы «Пари Нижний Новгород» набрал 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» имеет в своём активе девять очков и занимает 15-е место. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.