Миранчук рассказал, что наслаждается игрой против Месси

ТАСС, 5 ноября. Российский полузащитник клуба Главной лиги футбола (MLS) "Атланта" Алексей Миранчук наслаждается игрой в плей-офф против "Интер Майами" и его нападающего Лионеля Месси. Об этом Миранчук рассказал "Спорт-Экспрессу".

Счет в серии до двух побед между "Атлантой" и "Интер Майами" 1-1. В первом матче "Атланта" в гостях проиграла (1:2), а во втором одержала домашнюю победу (2:1). Миранчук отметился голевой передачей на победный гол.

"Игроки очень высокого уровня, которые знают друг друга давным-давно, и, конечно же, это видно. С полуслова, с полувзгляда понимают, что дальше будут делать. Вроде все знают, что Месси получит мяч и будет вбегать, но предотвратить это очень тяжело. Играя против таких людей, наслаждаюсь", - сказал Миранчук.

Третья встреча противостояния состоится в ночь на 10 ноября по московскому времени на домашнем стадионе "Интер Майами".