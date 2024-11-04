Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в 2026 году

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в каталонскую «Барселону».

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Как сообщает Gol Digital, Месси может вновь стать игроком «блауграны» в начале 2026 года, заключив с сине-гранатовыми краткосрочное соглашение на правах свободного агента. Идея состоит в том, чтобы футболист смог хорошо подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

В 2024 году Месси принял участие в 24 матче на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.