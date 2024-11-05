«Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с Джоном Кордобой. Колумбийский нападающий подписал новое соглашение сроком до 30 июня 2027 года. Предыдущий договор был рассчитан до лета 2025 года.

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Отмечается, что при определённых условиях контракт может быть автоматически продлён на дополнительный срок.

«Работаем дальше, Джон», — написала клубная пресс-служба.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».