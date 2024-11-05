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Give me Sport: наставник "Реала" Анчелотти считает Мбаппе главной проблемой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает французского форварда клуба Килиана Мбаппе главной проблемой команды, передает Give me Sport.

Тренер «Реала» считает Мбаппе главной проблемой команды
© Газета.Ru

Специалист недоволен тем, что Мбаппе не отрабатывает в обороне. Анчелотти считает, что из-за этого в игре команды появился дисбаланс.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «Реал» в чемпионате Испании десять матчей, забив шесть мячей.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 24 очка. На первой строчке идет каталонская «Барселона», имея в активе 33 балла. Замыкает тройку сильнейших мадридский «Атлетико», который набрал 23 балла.

Футбол
Килиан Мбаппе
Карло Анчелотти
Реал