Григорян: ожидал от Станковича неоправданных и неэффективных шагов в дерби с ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что московскому клубу нужно приобрести качественных футболистов для ротации состава. В субботу ЦСКА дома уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. В турнирной таблице армейцы занимают 6‑е место с 24 очками. — До перерыва на матчи сборных ЦСКА играл хорошо. Сейчас что‑то сломалось. В атаке есть проблемы. Если говорить объективно, «Спартак» переиграл ЦСКА в дерби. Такое бывает, но даже брать игру с «Факелом» — армейцы играли в большинстве и всё равно не забили. Николичу надо решать, что с этим делать. — ЦСКА необходимо усиление зимой? — Состав армейцев очень сильный. Почти все игроки выступают за свои сборные. Для ротации надо взять хороших футболистов. Марко правильно делает, что говорит о самом лучшем составе. Тренер обязан это делать, — приводит слова Гришина «РБ Спорт». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:РБ Спорт