«Спартак» обратился в ЭСК по эпизоду с удалением Литвинова в матче с ЦСКА

Московский «Спартак» просит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотреть удаление арбитром Алексеем Сухим Руслана Литвинова на 68-й минуте в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся в субботу, 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — шестой.