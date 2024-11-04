Ла Лига отказалась от идеи проведения матча «Барселона» — «Атлетико» в Майами

Матч 18‑го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и мадридским «Атлетико», который планировалось провести в Майами, состоится в столице Каталонии, сообщает Sport.es со ссылкой на источник.

Встреча запланирована на выходные 21–22 декабря. В октябре сообщалось, что Ла Лига заинтересована в том, чтобы организовать игру в Майами на арене «Хард Рок Стэдиум», однако планы поменялись: именно лига отказалась от этой идеи. Организация считает, что сейчас неподходящее время для этого из‑за наводнения и урагана в автономном сообществе Валенсия, а также в связи с ситуацией в испанской федерации, которая отвечает за выдачу разрешения на проведение матча за пределами Испании. При этом Ла Лига не исключает, что в следующем сезоне игра чемпионата Испании в США может состояться, говорится в материале.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 33 очка. «Атлетико» (23 очка) располагается на третьей строчке.