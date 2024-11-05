«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче Лиге чемпионов АФК

Китайский «Шанхай Шэньхуа» на чужом поле сыграл вничью с австралийским «Сентрал Кост Маринерс» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).

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Встреча прошла в Госфорде и завершилась со счетом 2:2, хозяева ушли от поражения на 90+5 минуте.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого идет на третьем месте в таблице, набрав семь очков. В следующем туре команда сыграет с южнокорейским «Кванджу», который с девятью очками лидирует в таблице.

«Сентрал Кост Маринерс» имеет в активе одно очко и занимает 11‑ю строчку.