Салах опубликовал неоднозначный пост после победы «Ливерпуля»

32-летний правый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к болельщикам после победного матча с «Брайтон энд Хоув Альбион», проходившего в рамках 10-го тура АПЛ. Напомним, вингер забил решающий гол в этой встречена 72-й минуте.

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«Этот клуб должен быть на вершине турнирной таблицы. Не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге остаётся только один чемпион. Это то, чего мы хотим. Спасибо вам за поддержку вчера вечером. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде», — написал Салах на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, футболист забил 164 гола в 273 матчах за клуб. Салах выиграл АПЛ под руководством Юргена Клоппа в 2020 году и Лигу чемпионов в 2019 году, а также Кубок Англии и Кубок Карабао.