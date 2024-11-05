Неймар раскрыл характер новой травмы

Бразильский форвард саудовского «Аль‑Хиляля» Неймар сообщил, что причиной замены в матче азиатской Лиги чемпионов стала мышечная судорога.

«Аль‑Хиляль» в понедельник дома разгромил иранский «Эстегляль» со счетом 3:0. Неймар появился на поле на 58‑й минуте, но в конце матча ему потребовалась обратная замена.

Этот матч стал для 32‑летнего игрока вторым после возвращения в строй, ранее игрок получил разрыв передней крестообразной связки колена в октябре 2023 года.

— Это был спазм, но сильный. Пройду медицинские тесты, надеюсь, что ничего серьезного. Это нормально, после года отсутствия такое происходит. Врачи предупреждали меня, что необходимо быть осторожнее, — написал Неймар в социальной сети.

«Аль‑Хиляль» набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице Западной группы Лиги чемпионов, «Эстегляль» (3 очка) идет седьмым.