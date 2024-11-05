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Экс-футболист Мостовой: мне нравится, как сейчас играет "Спартак"

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что ему нравится игра красно-белых в текущем сезоне, а также подверг критике экс-наставника команды Гильермо Абаскаля, передает «РБ Спорт».

Мостовой раскритиковал бывшего тренера «Спартака»
© РИА Новости
«Мне нравится то, как сейчас играет «Спартак». Да, не все всегда получается, но это точно лучше, чем при Абаскале. До сих пор вопрос, как он вообще попал в «Спартак», — сказал Мостовой.

В предыдущем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 25 баллов.

Футбол
Гильермо Абаскаль
Виллиан Роша
Руслан Литвинов
Александр Мостовой
Иван Обляков
Спартак