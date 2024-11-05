Трехкратный чемпион Азии готов сыграть со сборной России

Администратор Федерации футбола Ирана Мехди Харати рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча со сборной России, передает Sport24.

«Мы получили письмо от РФС. Мы ведем переговоры по поводу проведения игры в октябре 2025 года. Этот матч может пройти в России, и мы готовы приехать», — сказал Харати.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.