У «Зенита» неожиданная вратарская проблема

Ведь Кержаков и Латышонок травмированы.

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В начале сезона казалось, что «Зенит» совершенен. Почти на всех позициях. У сине-бело-голубых впервые за много лет появились два состава, которые позволяли дойти до чемпионства в год 100-летия. Но реальность оказалось немного иной. Не будем акцентировать внимание на травме Сергея Волкова, которая сделала основным правым защитником Густаво Мантуана. Или на двух повреждениях Максима Глушенкова. С этим тренерский штаб уже научился справляться.

А вот следующая проблема пришла откуда не ждали – 25 сентября вратарь Михаил Кержаков на тренировке повредил связки колена и выбыл до зимних сборов. Несколько же дней назад в матче с махачкалинским «Динамо» травму получил Евгений Латышонок. С высокой долей вероятности до весны он уже не сыграет.

Получается, «Зенит» остался только с Денисом Адамовым. Хотя впереди – два кубковых матча плюс игра чемпионата с «Ахматом», выезд к «Фенербахче», встречи с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Акроном». С одной стороны, календарь не самый сложный. С другой – а что если ещё одна травма?

А как распределялось вратарское время в «Зените» со старта чемпионата?

Прошлый сезон заканчивала пара Кержаков – Адамов. Мало кто до конца понимал логику выбора тренерского штаба на конкретные матчи. Скорее всего, действительно работал принцип – кто лучше тренируется в недельном цикле, тот и играет. Третьим голкипером был Александр Васютин. Игровое время он получал только в первой части сезона, а вторую просидел на скамейке.

Летом Васютин покинул клуб. А вместо него пригласили вратаря «Балтики» Латышонка. Не в статусе третьего выбора, но явно не как явного основного. Однако на сборах Евгений убедил тренерский штаб, что довериться нужно именно ему. В итоге именно он стал основным в чемпионате с 1-го тура. Пропустил всего пять мячей за 14 матчей, стал одним из лидеров не только чемпионата, но и всей Европы по количеству «сухих» матчей со старта сезона.

Вратарём для Кубка России стал Адамов. Он сыграл во всех шести матчах и пропустил всего два гола. Тоже неплохой показатель. А Кержаков оказался формально третьим выбором. На случай если кто-то из первых двух получит травму. Парадоксально, но первым повреждение получил как раз Михаил. А потом и Латышонок. Так что теперь за коллег придётся отдуваться Адамову. Вероятно, во всех матчах до зимней паузы.

А кого ещё клуб будет включать в заявку?

Понятно, что в «Зените» есть вратари, способные в совсем уж критическом случае прикрыть Адамова и выйти на поле. Хотя третья травма кипера – это уж совсем катастрофическое невезение. Однако такую вероятность исключать нельзя. Вероятно, на кубковый матч с «Ахматом» в заявку традиционно попадёт Давид Бязров, который стал третьим после травмы Кержакова. И Владимир Павлов как подстраховочная опция.

Бязров – 21-летний уроженец Владикавказа. В 2020-м он попал в академию «Зенита», выступал за разные юношеские команды, молодёжку и «Зенит-2», за который провёл 19 матчей. Он ещё в 2023-м привлекался к сборам с основой. И со слов Андрея Аршавина, у парня большой потенциал. Вот что говорил один из руководителей клуба, реагируя на новость об участии Давида в сборе главной команды.

«Бязров — очень талантливый вратарь, хорошо проявил себя в молодёжном первенстве. Он заслуженно поехал на сбор с главной командой. Думаю, голкипер понравится главному тренеру. И он среди тех, кто в ближайшие годы будет игроком РПЛ. В этом у меня нет сомнений».

Хоть официальных матчей у Давида ещё нет, но, возможно, он получит время в одной из встреч Кубка России. Или хотя бы в матче с «Фенербахче».

Владимир Павлов – нынешний основной вратарь «Зенита-2», который стал таковым после того, как Бязрова подняли для работы в основе. За 11 матчей во Второй лиге у 21-летнего парня семь пропущенных мячей. Не такая уж и плохая статистика.

Но, естественно, лучше не доводить до того, что в матчах чемпионата будут играть парни без опыта выступлений в РПЛ. Так что сейчас главное – беречь здоровье Адамова.