Фанаты «Коринтианса» бросили на поле голову свиньи

Болельщики «Коринтианса» бросили свиную голову на поле во время принципиального матча своей команды с «Палмейрасом» в рамках 32-го тура бразильской Серии А.

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Встреча двух команд из Сан-Паулу проходила сегодня, 5 ноября, на домашнем стадионе «Коринтианса». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 2:00 мск. Уверенную победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля. Забитыми мячами отметились аргентинский полузащитник Родриго Гарро и бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Альберто.

После этой победы в активе «Коринтианса» стало 38 очков. Команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Палмейрас» с 61 очком идёт на второй строчке.