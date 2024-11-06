"Реал" сенсационно проиграл "Милану" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" в четвертом туре общего раунда Лиги чемпионов дома потерпел поражение от "Милана" - 1:3.

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Мадридцы были явными фаворитами накануне матча. Команда Карло Анчелотти имела все шансы направить свою обиду на организаторов "Золотого мяча", оставивших без заслуженной, как считают многие, награды лидера атаки бразильца Винисиуса на соперника.

Но уже в дебюте что-то пошло не так. На 12-й минуте защитник "Милана" Малик Тшау вывел свою команду вперед.

Мадридцы отыгрались всего через 11 минут - Винисиус смог реализовать пенальти. После этого показалось, что "Реал" прибавит и сможет выйти вперед. Но в концовке первой половины встречи гол нападающего Альваро Мораты вывел "Милан" вперед.

В предыдущем туре Лиги чемпионов мадридцы после первой половины уступали "Боруссии" 0:2, но перевернули ход встречи и смогли добиться разгромной победы - 5:2.

"Милан" же смог выстоять от давления хозяев. А на 73-й минуте наказал "Реал" за ошибку в обороне. Тейани Рейндерс сделал шансы на спасение призрачными - 1:3.

"Реал" вроде бы сократил отставание после гола Антонио Рюдигера, но вмешался вездесущий VAR, который зафиксировал положение "вне игры".

Действующий победитель Лиги чемпионов потерпел уже второе поражение в общем раунде. У "Милана" после двух неудач на старте одержаны две победы. Обе команды пока находятся в середине турнирной таблицы.