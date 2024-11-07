«Атлетико» Мадрид вырвал победу в концовке матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и испанский «Атлетико» Мадрид. Команды играли а стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.

На 14-й минуте отличился полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери с передачи Усмана Дембеле. На 18-й минуте ответный мяч «Атлетико» забил защитник Науэль Молина. На 90+3-й минуте победу «Атлетико» принёс нападающий Анхель Корреа.

«ПСЖ» набрал четыре очка в четырёх стартовых турах и занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа. «Атлетико» с шестью очками располагается на 22-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль» (12).