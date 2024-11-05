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Стало известно, какого футболиста РПЛ чаще всех проверяют на допинг в 2024 году

Нападающий московского ПФК ЦСКА Тамерлан Мусаев - лидер Российской Премьер-Лиги по количеству допинг-тестов в 2024 году, сообщает ТАСС.

Стало известно, какого футболиста РПЛ чаще всех проверяют на допинг в 2024 году
© Чемпионат.com

Так, 23-летнего футболиста из армейской команды за этот год проверяли уже трижды — в апреле, мае и августе. При этом за весь прошлый год Мусаева проверили на допинг всего один раз.

Отметим, что у некоторых футболистов есть по две допинг-проверки в 2024 году. Это Максим Глушенков и Евгений Латышонок из «Зенита», Александр Максименко, Михаил Игнатов и Данил Пруцев из «Спартака», Константин Тюкавин из «Динамо», Фёдор Чалов (экс-игрок ЦСКА) и Дмитрий Рыбчинский («Оренбург»).

Футбол
Тамерлан Мусаев
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
Данил Пруцев
Евгений Латышонок
Михаил Игнатов
Федор Чалов
Александр Максименко
Дмитрий Рыбчинский
Динамо
Зенит
Спартак