В чемпионат Аргентины может заявиться футбольный клуб «Москва»

Футбольный клуб Club deportivo de Moscu («Спортивный клуб из Москвы»), который создан эмигрантами из России в Аргентине, хочет заявиться в систему профессиональных лиг страны. Об этом РИА Новости рассказал президент команды Антон Нефедечев.

© Газета.Ru

Нефедычев рассказал, что клуб проходит стадию регистрации, а в планах команды выступать в Примере C (низший уровень профессионального футбола в Аргентине) с сезона 2025 года.

Также Нефедычев отметил, что «Москва» станет первым медиаклубом Аргентины, так как в команде, помимо профессиональных футболистов, играют звезды футбола прошлого, такие как Эктор Бракамонте, а также есть популярные фитнес-тренеры, блогеры и певцы.

«В планах выступление на чемпионате мира по медиафутболу в феврале 2025 года в Дубае», — добавил Нефедычев.

Действующим чемпионом Аргентины является «Ривер Плейт». В текущем сезоне чемпионата Аргентины лидирует «Велес Сарсфилд». Футбольный сезон в аргентине закончится в середине декабря.