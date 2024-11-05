Хорватский футболист хочет, чтобы клубы РПЛ играли в еврокубках

Хорватский футболист казанского «Рубина» Велдин Ходжа заявил, что российские клубы заслуживают возвращения в еврокубки, передает Sport24.

«В России очень безопасно. Здесь есть сильные клубы, хорошие стадионы — все на высшем уровне. Надеюсь, российские клубы будут играть в еврокубках. Россия заслуживает возвращения туда», — сказал Ходжа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.