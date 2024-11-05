Экс-скаут ЦСКА: агент Марио Фернандеса ушлый, хитрый человек

Бывший скаут московского ЦСКА Антон Чистяков рассказал о ситуации с переходом экс-защитника армейцев и сборной России Марио Фернандеса в «Зенит» летом 2023 года, а также высказался об агенте футболиста Жорже Машаду.

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«Агент решил напоследок хорошо заработать на Марио? Думаю, да. В ином случае Марио спокойно приехал бы на те условия, которые ЦСКА ему предлагал. Клуб дважды пошёл ему навстречу, дал дорогу в сборную, на ЧМ-2018 — и ждал уважения в ответ. Но тут нужно знать Машаду. Ушлый, хитрый человек. Считает деньги, бьётся за каждый доллар. Когда можно было вернуться в ЦСКА на одни условия или перейти в «Зенит» на совершенно другие — выбор для Жорже был очевиден. Думаю, там разница была раза в три минимум. Это последний жирный контракт Марио — дело тут было в первую очередь в финансах, а не в перспективах стать чемпионом с «Зенитом», — приводит слова Чистякова Sport24.

К «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Но этим летом он покинул клуб. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.