Экс-полузащитник ЦСКА оценил возможность возвращения Слуцкого в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом ЧАТКИНЫМ высказался о результатах работы Слуцкого на посту главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

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«Шанхай Шэньхуа» занял итоговое второе место в китайской Суперлиге, набрав 77 очков за 30 матчей. Отставание от чемпиона «Шанхай Порт» составило один балл.

— Стоит ли всерьез относиться к успеху Слуцкого в Китае? Его команда давно без медалей.

— Если честно, я не имею представления о уровне лиги, о командах, как они играют. Комментировать мне сложно, но если стали призёрами чемпионата, то это положительный результат.

— Сможет ли Слуцкий успешно работать в РПЛ после Китая?

— Он и до этого успешного работал. Важно, в какой команде он получит работу в РПЛ. Если это будет команда, которая ставит задачу борьбы за титул, то это одна ситуация, а если работа в нижней восьмёрке, то другая ситуация. Оценить тренера здесь очень сложно.

— Не стоит ли ЦСКА его вернуть?

— Там есть руководители, которые будут взвешивать решение по кандидатуре. От моего мнения ситуация не поменяется.

— Как думаете, связаны ли успехи Слуцкого с Олегом Яровинским?

— Яровинский — спортивный директор, поэтому тут важен симбиоз, как слаженно работает эта пара и все это выливается в результаты.