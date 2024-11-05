Игорь Корнеев оценил продление контракта Кордобы с «Краснодаром»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев оценил продление контракта нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».

© Чемпионат.com

«Новый контракт Кордобы — это отличная новость для «Краснодара» и игрока. Кордоба уже доказал, что является системообразующим футболистом команды и доказывает свой уровень каждый год. Прекрасная работа!» — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».