Кафанов объяснил, почему Сафонов пропустит ноябрьский сбор

Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов пропустит сбор команды России в ноябре, так как получает игровую практику в клубе. Об этом ТАСС сообщил тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов.

Помимо Сафонова, в расширенный состав сборной России попали голкиперы Андрей Лунев ("Динамо", Москва), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Евгений Латышонок ("Зенит", Санкт-Петербург), Илья Лантратов ("Локомотив") и Станислав Агкацев ("Краснодар"). 15 ноября сборная России сыграет с командой Брунея в Краснодаре, 19 ноября состоится матч со сборной Сирии в Волгограде.