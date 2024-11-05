Дьяков предположил, могут ли Карпина уволить из «Ростова»

Виталий Дьяков, бывший защитник «Ростова», выразил мнение, что «Спартак» одержит победу над ростовчанами в матче Кубка России.

«Не думаю, что Карпина уволят, если он сам этого не захочет. Но надо понимать: надо ли это ему? Идти в сборную ради товарищеских матчей? Вряд ли будет отставка», – приводит слова Дьякова Odds.

Также он отметил, что у «Ростова» наблюдается спад в игре и результатах, хотя не считает «Спартак» более стабильным. Дьяков добавил, что после дерби с ЦСКА «красно-белые» получат уверенность, так как в последнем матче между этими командами победу одержал именно «Спартак».

«Ростов» в прошлом туре вновь не смог победить. В гостях с московским «Динамо» команда забрала только одно очко (1:1). Подопечные Карпина идут на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, заработав 14 очков в 14 матчах.