Игорь Семшов высказался о драке в матче ЦСКА и «Спартака».

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ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре Мир российской Премьер-лиге. Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Также в потасовке участвовал защитник «Спартака» Срджан Бабич.