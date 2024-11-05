Семшов о драке в матче ЦСКА и «Спартака»: «Иностранцев надо приструнить – потасовки возникают из-за их вопиющего поведения. Русские футболисты подключаются потом»
Игорь Семшов высказался о драке в матче ЦСКА и «Спартака».
ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре Мир российской Премьер-лиге. Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Также в потасовке участвовал защитник «Спартака» Срджан Бабич.
«Насчет стычки: иностранцы перебарщивают, потасовки возникают из-за их вопиющего поведения. Такое ощущение, что они ждут этих матчей, чтобы выяснить, какие иностранцы круче, они все время замешаны в этих потасовках, стычках, боданиях, подниманиях. Русские футболисты не замешаны в этих потасовках, они уже потом подключаются, когда иностранцы переходят край. Надо их приструнить, чтобы они играли в футбол. Есть тренеры и судья, они могут этими моментами руководить», – написал бывший хавбек сборной России Игорь Семшов.
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