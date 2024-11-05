Игрок «Спартака»: думаю, скоро Виллиан Жозе о себе заявит

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина высказался о новичке красно-белых Виллиане Жозе, который присоединился к команде перед началом текущего сезона. Многие критикуют бразильца за то, что он приехал в Россию в плохой форме и с лишним весом. Однако Медина считает, что Виллиан Жозе сможет проявить себя в составе красно-белых.

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