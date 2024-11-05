Лунев не сыграет за сборную России в ноябре

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв получил травму колена, из-за которой не сможет помочь национальной команде в ноябрьских товарищеских матчах.

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«Лунёв пропустит ноябрьские матчи сборной России. У Андрея травма колена. Пока не решили, кто будет вместо него. Возможно, после этого тура ещё одного вызовем», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).