Кашчелан: верю, что Латышонок может прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Бывший футболист «Балтики», тульского «Арсенала» и «Тосно», экс-член тренерского штаба «Пари НН» Младен Кашчелан прокомментировал высказывание голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, который рассказал, что мог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

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– Латышонок говорил, что ему для жизни хватает 30 тысяч в месяц. Верите ему?

– 100% верю. Женя – скромный, воспитанный пацан, который не разбрасывается деньгами, как это делают многие молодые футболисты.

– В какую сумму обходилась ваша жизнь, когда вы играли в «Балтике»?

– У меня немного другая ситуация, так как, помимо себя, я обеспечиваю жену и ребёнка. Думаю, что я тратил чуть больше, чем Женя (смеётся), — приводит слова Кашчелана Metaratings.

Младену 41 год. Профессиональную карьеру игрока черногорец завершил в 2023-м. 19 ноября 2022 года Кашчелан получил российское гражданство. С 2023 года работал в тренерском штаба Сергея Юрана в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».