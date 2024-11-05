Дмитрий Черышев отказался возглавить сборную ФНЛ на матч с Медиалигой
Дмитрий Черышев не будет тренировать сборную ФНЛ.
Сегодня появилась информация, что сборные ФНЛ и Медиалиги планируют провести товарищеский матч в декабре в Красноярске.
Команды уже встречались в декабре 2023 года в Махачкале. Тогда сборная ФНЛ, которую возглавлял Евгений Калешин, разгромила сборную Медиалиги со счетом 4:0.
По данным Legalbet, возглавляющий «Шинник» Черышев отказался принять команду ФНЛ в этом году.
В сентябре 55-летний специалист выступил против участия медиакоманд в Кубке России: «Медиалига – это шоу. Пусть со своими правилами там и играют».
Матч между сборными ФНЛ и Медиалиги запланирован на 6 декабря.
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Дмитрий Черышев отказался возглавить сборную ФНЛ на матч с Медиалигой