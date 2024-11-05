39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 908-й гол в карьере, поразив ворота «Аль-Айн» в матче 4-го тура зоны Запад азиатской Лиги чемпионов. Португальский футболист отметился забитым мячом на 31-й минуте встрече. На момент выхода новости счёт в игре 3:0 в пользу «Аль-Насра».

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В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.