"Локомотив" обыграл "Динамо"

Московский "Локомотив" со счетом 2:1 победил столичное "Динамо" в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Сесар Монтес (26-я минута) и Сергей Пиняев (52). У проигравших отличился Эль-Мехди Маухуб (28).

Ответная игра пройдет 28 ноября на домашнем поле "Локомотива".

На групповом этапе "Локомотив" занял первое место в группе B, набрав 17 очков в 6 матчах. "Динамо" с 11 очками заняло второе место в группе А.

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим победителем Кубка России является петербургский "Зенит", который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является "Локомотив", в его активе девять трофеев.