Креспо уволен из «Аль-Айна». Тренер подал в отставку после разгрома от «Аль-Насра» Роналду
«Аль-Айн» расторг контракт с Эрнаном Креспо.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что аргентинец подал в отставку после поражения «Аль-Айна» от «Аль-Насра» Криштиану Роналду со счетом 1:5 в Лиге чемпионов Азии.
Креспо возглавлял клуб из ОАЭ с ноября 2023 года. На данный момент команда идет на 8-м месте в чемпионате страны.
В прошлом сезоне «Аль-Айн» стал победителем азиатской Лиги чемпионов.