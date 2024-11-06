В «Реале» заявили о проблемах после поражения в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Милана» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов заявил о проблемах команды в обороне и рассказал, чего недостает футболистам. Его слова приводит AS.

«Нам стоит [беспокоиться], потому что в последних матчах команда не показывает хорошей игры. Нам не хватает твердости. Вот над чем нужно работать. Дело в том, что мы плохо обороняемся, команда недостаточно компактна. Мы должны быть более компактными, более упорядоченными», — заявил специалист.

Поединок, который состоялся 5 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершился победой итальянского клуба со счетом 3:1. В составе победившей команды голами отметились Малик Тшау, Альваро Мората и Тейани Рейндерс. Единственный мяч за «Реал» забил Винисиус, который реализовал пенальти.

«Реал» потерпел второе поражение в первых четырех турах группового этапа турнира. Также подопечные Анчелотти во втором круге проиграли на выезде французскому «Лиллю».

Следующий матч мадридская команда проведет на выезде. 27 ноября «Реал» сыграет с «Ливерпулем», стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.