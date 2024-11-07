Игнатов не хочет уходить из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал свое игровое время в команде в нынешнем сезоне РПЛ.

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Футболист заявил, что несмотря на ограниченное количество времени на поле, он заинтересован продолжить сотрудничество со «Спартаком».

«Есть конкуренция. Буду больше работать, чтобы получать больше времени. Аренда? Не рассматриваю. Я намерен остаться и бороться», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

Игнатову 24 году. На профессиональном уровне за «Спартак» он начал выступать в 2018 году. До этого играл в «молодежках» ЦСКА и «Спартака». С 2020 по 2021 годы он выступал в составе молодежной национальной сборной России.

В нынешнем сезона чемпионата России Игнатов сыграл в трех матчах. Результативными действиями в них он не отметился.

5 ноября 2023 года в матче против московского «Локомотива» (1:1) Игнатов провел свой 100-й матч за «Спартак». В сезоне 2023/24 провел за клуб во всех турнирах 35 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.