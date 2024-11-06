«Милан» установил уникальное достижение в матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов

Итальянский «Милан» установил уникальное достижение после победы в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1). Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

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По информации источника, итальянский клуб является первым в истории главного европейского турнира (КЛЧ/ЛЧ), дважды забивший «Реалу» три и более голов на стадионе испанцев — «Сантьяго Бернабеу». Ранее это удавалось «россонери» в 2009 году, тогда «Милан» победил со счётом 3:2.

На сегодняшний день «Милан» находится на 18-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов, заработав шесть очков после четырёх туров. «Реал», также имея шесть очков, занимает 17-ю позицию.